Онлайн-занятия в кружках по интересам для пожилых людей организовали в Могилеве

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации Центр социального обслуживания Октябрьского района в Могилеве организовал бесплатные онлайн-трансляции кружков по интересам.





Благодаря видеосвязи пожилые люди, не выходя из дома, под руководством специалистов, смогут заниматься физической культурой, рукоделием и кулинарией, разучивать новые танцевальные движения. Сейчас «на связи» около 30 активных пенсионеров. К слову, все они посещали кружки в Центре соцобслуживания, в том числе занятия по компьютерной грамотности.

Таким образом креативные люди почтенного возраста могут и соблюдать условие самоизоляции, и развивать свои творческие способности. К примеру, сегодня на мастер-классах по кулинарии участники вместе с преподавателем делились секретами приготовления пасхальных куличей.

Специалисты обращают внимание и на психологический эффект подобного общения с пожилыми людьми, когда в сложившейся ситуации временной изоляции у них появляется возможность общаться и не чувствовать себя одинокими.