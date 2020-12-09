Российский артист и друг Джигарханяна рассказал о последних днях актера. Об этом сообщает Super.ru.
По словам Петросяна, Армен Джигарханян умирал «в страшных муках и болях».
– У него был диабет, он нуждался в уколах, которые ему никто не делал. Он даже близким стал не нужен, – делится Евгений Ваганович.
Эти слова подтвердила и бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой Джигарханян расстался со скандалом в 2017 году.
Фото: РИА Новости
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"Он был никому не нужен": Петросян рассказал о последних днях Джигарханяна
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