Омоновцы помогли людям, попавшим в ДТП

В Смолевичском районе недалеко от Кургана Славы 29 августа 42-летняя витебчанка на автомобиле «Лянча» неправильно выбрала скорость, не учла погодные условия. Машина съехала в кювет и опрокинулась на крышу.





Сотрудники ОМОН УВД Минского облисполкома, проезжавшие мимо, остановились.Они помогли людям выбраться из машины и поставили на колеса перевернутый в ДТП автомобиль.

В машине находились водитель, ее муж и две собаки. Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности и в результате опрокидывания никто не пострадал.

По материалам УГАИ УВД Минского облисполкома



