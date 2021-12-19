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Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Ирландии

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим на территории Ирландии, пишет ТАСС.


Как отметили в минздраве Ирландии, «Центр наблюдения за охраной здоровья (специализированное агентство Ирландии по мониторингу заразных заболеваний) был сегодня проинформирован о 5124 подтвержденных случаях COVID-19». По оценкам ведомства, более половины случаев заражения коронавирусом приходятся на омикрон-вариант инфекции.

Главный санитарный врач Ирландии Тони Холохэн подчеркнул: «Для того чтобы стать доминирующим в Ирландии, штамму «омикрон» коронавируса понадобилось всего две недели, что лишь показывает, насколько высоко трансмиссивный этот вариант».

Напомним, что ранее омикрон-штамм коронавируса был объявлен доминирующим в Великобритании.

Фото: pixabay.com
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