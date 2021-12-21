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Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Дании

Новый вариант коронавируса «омикрон» является доминирующим в Дании, в стране выявили рекордное число случаев заражения COVID-19, пишет ТАСС.


Как подчеркнул министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике, в стране наблюдается рост эпидемии. «Сегодня зафиксировано рекордное число заражений – 13 558 подтвержденных случаев, включая повторные заражения. По оценкам датского института сывороток, «омикрон» уже является доминирующим вариантом и продолжает распространяться», – заявил Хеунике.

Отметим, что в Дании за минувшие сутки от коронавируса скончались 17 человек. Около 80% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19.

Фото: pixabay.com
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