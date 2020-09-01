Олимпийский урок прошел в НОК Беларуси

Сегодня в НОК прошел Олимпийский урок. На него пригласили учащихся спортклассов, училищ олимпийского резерва и юных спортсменов из общеобразовательных школ всех областей и Минска. Ребят разделили на 16 команд, каждую из которых усилили именитые белорусские атлеты – олимпийские чемпионы Александр Романьков и Александр Богданович, победители и призеры чемпионатов мира Наталья Цилинская, Любовь Черкашина, Екатерина Галкина и многие другие.
Школьные годы у титулованных спортсменов давно позади, но 1 сентября по-прежнему важный день для многих из них. Один из самых известных белорусских гандболистов, шестикратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко, например, сегодня утром отвел ребенка в школу, поздравил учителей и родителей с Днем знаний, а потом отправился в Национальный олимпийский комитет, чтобы помочь своей команде в интеллектуальном турнире. Рутенко участвовал в Олимпийском уроке в прошлом году и в этот раз даже не раздумывал над приглашением. Говорит, в такой игре, как и в гандболе, главное – командная работа. Соглашалась с Сергеем Рутенко и серебряный призер II Европейских игр по самбо Марина Жарская.
– Формат очень интересный: чтобы ответить на вопросы, приходилось «включать голову». Конечно, делились идеями с ребятами и радовались каждый раз, когда удавалось давать правильные ответы. Замечательное мероприятие!
Задания действительно были непростыми. Олимпийское движение, Игры, судьбы спортсменов – тематические вопросы в том числе в виде ребусов, видеозадач и даже музыкальных файлов заставили призадуматься и тех, у кого за плечами не одна Олимпиада. Участница Игр в Лондоне и Рио, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, двукратная победительница Европейских игр в борьбе Василиса Марзалюк не скрывала:
– Было волнительно! Интеллектуальный турнир – это новый формат для спортсменов. Я участвовала в «Мозгобойне», но здесь ведь вопросы о спорте, поэтому чувствуется ответственность – хочется знать все ответы.
Несколько часов, проведенных в игре, для ее участников пролетели незаметно, а впечатлений осталось множество. Учащаяся Минского государственного училища олимпийского резерва, член национальной команды по фехтованию Екатерина Алексеева говорит:
– До этого я уже участвовала в квизах – в нашем училище проходил турнир «Молодежь играет честно», где были блиц-опросы о допинге и спорте в целом, так что лично для меня этот формат не новый. Вопросы иногда были сложные, но, когда работаешь в команде, на любой из них можно найти правильный ответ. Я перешла в 11-й класс, и это 1 сентября для меня последний День знаний в школе. Поучаствовав в Олимпийском уроке, уверена: этот день мне запомнится!
На память участники интеллектуального турнира получили ценные призы и специальные Олимпийские дневники, а каждая команда – выпущенную к новому учебному году книгу «Хутчэй. Вышэй. Мацней», в которой рассказывается об истории, традициях и современном олимпийском движении.
Фото: Денис Костюченко
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Олимпийский урок прошел в НОК Беларуси
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