Олимпийский урок прошел в НОК Беларуси

Школьные годы у титулованных спортсменов давно позади, но 1 сентября по-прежнему важный день для многих из них. Один из самых известных белорусских гандболистов, шестикратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко, например, сегодня утром отвел ребенка в школу, поздравил учителей и родителей с Днем знаний, а потом отправился в Национальный олимпийский комитет, чтобы помочь своей команде в интеллектуальном турнире. Рутенко участвовал в Олимпийском уроке в прошлом году и в этот раз даже не раздумывал над приглашением. Говорит, в такой игре, как и в гандболе, главное – командная работа. Соглашалась с Сергеем Рутенко и серебряный призер II Европейских игр по самбо Марина Жарская.Задания действительно были непростыми. Олимпийское движение, Игры, судьбы спортсменов – тематические вопросы в том числе в виде ребусов, видеозадач и даже музыкальных файлов заставили призадуматься и тех, у кого за плечами не одна Олимпиада. Участница Игр в Лондоне и Рио, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, двукратная победительница Европейских игр в борьбе Василиса Марзалюк не скрывала:Несколько часов, проведенных в игре, для ее участников пролетели незаметно, а впечатлений осталось множество. Учащаяся Минского государственного училища олимпийского резерва, член национальной команды по фехтованию Екатерина Алексеева говорит:На память участники интеллектуального турнира получили ценные призы и специальные Олимпийские дневники, а каждая команда – выпущенную к новому учебному году книгу «Хутчэй. Вышэй. Мацней», в которой рассказывается об истории, традициях и современном олимпийском движении.Фото: Денис Костюченко