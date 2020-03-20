Олимпийский огонь доставили из Греции в Японию

Олимпийский огонь, который накануне был официально передан греческой стороной оргкомитету Игр в Токио, в пятницу доставили в Японию. Он прибыл в северо-восточную префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году, на военную базу Мацусима, сообщает Киодо.













В четверг официальная церемония передачи огня прошла на афинском стадионе "Панатинаикос" без зрителей и с минимальным присутствием официальных лиц.

26 марта олимпийский огонь должен отправиться в эстафету по территории страны-хозяйки летней Олимпиады 2020 года. Власти призвали людей воздержаться от массового скопления вдоль маршрута следования эстафеты из-за ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.





















Токио в то же время выступил против отмены или переноса Олимпиады, а также проведения Игр без болельщиков.

Всего в Японии зарегистрировано более 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом.