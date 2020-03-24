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Олимпийский комитет США призвал отложить Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет США призвал МОК перенести Олимпиаду 2020 года в Токио из-за ситуации с коронавирусом. 


Вариант переноса сроков проведения Олимпиады является наиболее перспективным, говорится в заявлении комитета. Там отметили, что даже если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется к лету, тренировочный процесс, как и процесс допингконтроля, будет нарушен, передает ТАСС.

Напомним, от участия в летней Олимпиаде в Токио ранее отказались Канада и Норвегия.

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение о сроках проведения Игр будет принято в течение ближайших четырех недель.

По плану Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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Фото: РЕЙТЕР
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