Олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский оказал спонсорскую помощь ясли-саду в агрогородке Гожа Гродненского района

Двухметровый гигант Андрей Барбашинский имеет большое и доброе сердце – прославленный белорусский спортсмен не единожды становился спонсором детских гандбольных турниров. Возглавляя ныне одну из частных компаний по производству матрасов и гипоаллергенных подушек, Андрей Станиславович активно занимается благотворительной деятельностью.









Сегодня олимпийский чемпион Игр-1992 в Барселоне передал воспитанникам детского сада, расположенного в агрогородке Гожа Гродненского района, 90 подушек. Прославленный гандболист всегда желанный гость в этом учреждении образования. Заведующий ГУО «Ясли-сад агрогородка Гожа» Екатерина Сендер не жалеет добрых слов и продолжает тему:

– Сегодня у наших детей настоящий праздник. Все замечательно! И безвозмездную спонсорскую помощь получили, и открыли собственную мини-метеостанцию. Опять-таки она обустроена с помощью родителей юных воспитанников детсада, его сотрудников и спонсоров. И открылась метеостанция 15 июля, аккурат во Всемирный день ветра. К слову, самые маленькие синоптики теперь смогут ежедневно вести наблюдения за природой – для этого здесь есть все необходимые приборы. Результаты приборов будут тщательно фиксироваться в дневниках, которые будут вести ребята. А сегодня мы запускали в небо воздушного змея…













Фото: БЕЛТА