Олимпийский чемпион о политике в спорте: если кто-то играет не по правилам, они слабее нас

Напомним, в 1992-м Дмитрий Довгаленок и Александр Масейков стали чемпионами Игр в Барселоне по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. Ведущий «Будней» Вадим Шепет попросил Александра Масейкова вспомнить это время и провести параллели с нынешним днем.поинтересовался журналист.отметил спикер. –Впрочем, когда политика затрагивает спорт слишком сильно, это требует ответа. Таким ответом в 2020-м году стало открытое письмо белорусских спортсменов, в котором они высказывали свою позицию касательно происходящего в стране. Александр Масейков был одним из первых, кто подписал это письмо. В эфире программы он рассказал подробности:Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.