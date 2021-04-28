Олимпийский чемпион о политике в спорте: если кто-то играет не по правилам, они слабее нас

Такую мысль Александр Масейков,олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей, высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, в 1992-м Дмитрий Довгаленок и Александр Масейков стали чемпионами Игр в Барселоне по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. Ведущий «Будней» Вадим Шепет попросил Александра Масейкова вспомнить это время и провести параллели с нынешним днем. «Спорт сейчас становится, на мой взгляд, в свете последних событий какой-то больше политикой. Могли ли бы вы подумать об этом в 1992-м?» – поинтересовался журналист.
– Представить я этого не мог, но ничего сильно не изменилось. Однако поменялись правила игры. Раньше было все честно и достойно, в рамках правил, – отметил спикер. – Сейчас определенные страны (в том числе Беларусь) эти правила соблюдают, а другие – нет. Но не надо в этой ситуации теряться, мы должны сохранить свое лицо, показать результат. Если кто-то играет не по правилам, значит, они слабее нас.
Впрочем, когда политика затрагивает спорт слишком сильно, это требует ответа. Таким ответом в 2020-м году стало открытое письмо белорусских спортсменов, в котором они высказывали свою позицию касательно происходящего в стране. Александр Масейков был одним из первых, кто подписал это письмо. В эфире программы он рассказал подробности:
– Первыми подписывались спортсмены, которые завершили свою карьеру. На что оппозиционеры стали кричать: «Это старики, которые уже все имеют и им ничего не интересно в этой жизни». Нет. Мы почему шли первые подписывать? Потому что у нас было с чем сравнить. Мы все выходцы из 1990-х, которые прошли через начало формирования НОК Беларуси, становление нашего независимого государства. И условия, которые есть сейчас, несравнимы с тем, что было тогда. Поэтому, когда определенные спортсмены стали говорить, что в стране все не так, мы не могли стоять в стороне и не высказать свою жизненную позицию.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Олимпийский чемпион о политике в спорте: если кто-то играет не по правилам, они слабее нас
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