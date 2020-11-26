Олимпийский чемпион Алехин поддержал обращение белорусских спортсменов к общественности

, – подчеркнул Николай Алехин.Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. Планируется, что письмо подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться в МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.