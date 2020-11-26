Чемпион Олимпийских игр – 1980 в Москве, чемпион мира 1979 года в фехтовании на саблях Николай Алехин подписал открытое обращение известных белорусских атлетов к международной и белорусской общественности. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси.
– Обращение уже подписали многие чемпионы Игр прошлых лет, я не остался в стороне, потому как считаю, что мы, старшее поколение, хорошо знаем цену подготовке и тренировкам спортсменов, насколько важно для них выступить на главных стартах четырехлетия. Необходимо выражать и отстаивать свою позицию, иначе завтра в белорусском спорте ничего не останется. Этого допустить нельзя, – подчеркнул Николай Алехин.
Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. Планируется, что письмо подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.
Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться в МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.
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Олимпийский чемпион Алехин поддержал обращение белорусских спортсменов к общественности
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ