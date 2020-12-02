Власти Японии намерены разрешить иностранцам приехать на Олимпиаду без обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
Данное разрешение будет действовать при условии, что въезжающие предоставят отрицательные тесты на коронавирус и установят приложение для отслеживания контактов.
Япония не будет ограничивать туристов в использовании общественного транспорта. В соответствии с текущими ограничениями, введенными в Японии для сдерживания распространения коронавируса, путешественники должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней по прибытии, а также пользоваться приложением для отслеживания контактов.
На Олимпийские игры в Токио иностранцам продано около 1 млн билетов. Внутри страны на соревнования реализовано 4,5 млн билетов.
Фото: Reuters
Опубликовано:
886
Иностранцы могут посетить Олимпиаду в Токио без обязательной вакцинации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter