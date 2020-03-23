Олимпиада 2020 в Токио может быть перенесена

Власти Японии допускают отсрочку летней Олимпиады в Токио. Такой вариант возможен, если нельзя будет провести Игры в обычном формате, заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Японии Синдзо Абэ.





Если проведение Олимпиады в полноформатном режиме будет невозможно, нужно будет принять решение об отсрочке, «исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», заявил глава кабинета.

Абэ подчеркнул, что вопрос об отмене Олимпиады в настоящее время на повестке дня не стоит, передает ТАСС.

Британская The Times утверждает, что МОК рассматривает несколько вариантов возможного переноса Игр в Токио, в том числе до октября 2020 года или июля 2021 года.

По плану Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.





Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что решение о сроках проведения Игр будет принято в течение ближайших четырех недель исходя из ситуации с коронавирусом.

С просьбой о переносе олимпиады ранее обратились к МОК руководители национальных олимпийских комитетов Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций, руководство Федерации легкой атлетики США, федераций футбола и легкой атлетики Испании.