Ольгу Бузову заподозрили в романе с Сергеем Лазаревым

Вот в чем дело. 20 сентября Бузова решила спонтанно полететь на отдых в турецкий Бодрум. Процесс сборов, полет и отдых в отеле знаменитость транслировала на своей странице в Instagram. Вечером накануне они с Лазаревым вместе ужинали. Специально для них в ресторане организовали ужин. Имена звезд даже были на обложке меню. Казалось, что это был романтический вечер двух влюбленных.Хотя и сама Ольга, и ее звездный коллега шутили в "сторис" над тем, что подписчики посчитают их парой.Сегодня экс-ведущая телепроекта "Дом-2" опубликовала новый пост. На пляжном фото она в обнимку с Лазаревым. Публикацию Бузова подписала так:- написала певица и добавила влюбленный смайл.Многие посчитали, что артисты встретились для решения деловых вопросов. Возможно, они планируют выпустить совместный трек или клип. Однако истории Бузовой в Instagram заставили фанатов сомневаться.