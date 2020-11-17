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  2. Ольге Бузовой стало плохо во время тренировки на «Ледниковом периоде»

Ольге Бузовой стало плохо во время тренировки на «Ледниковом периоде»

Знаменитой российской певице и телеведущей стало плохо прямо на льду перед очередными съемками нового выпуска. Об этом сообщает издание Super.ru.

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Оказалось, что ранее певица повредила ребро из-за большой физической нагрузки во время поддержек. На данный момент Бузова выходит на лед с трещиной в грудной клетке. Из-за постоянных болей у телеведущей случился приступ. 

Вскоре Ольга пришла в себя, ей оказали помощь партнер по шоу и тренеры. Несмотря на травму участницы проекта, пока об изменениях в программе не сообщалось.

Видео: Super.ru
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