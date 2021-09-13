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  2. Ольга Серябкина впервые станет мамой

Ольга Серябкина впервые станет мамой

Стало известно, что бывшая солистка популярной группы "Серебро", а сейчас самостоятельная артистка 36-летняя Ольга Серябкина беременна. 

Такой новостью певица поделилась на своей странице в Instagram. Она опубликовала серию новых фото, на которых заметно, что женщина в положении. 

"Эксклюзивно для "Татлер", – подписала пост Ольга Серябкина. 

Исполнительница длительное время скрывала, что впервые станет мамой. И в целом она предпочитает не афишировать личную жизнь. Свой брак с бизнесменом Георгием Начкебия Ольга Серябкина тоже долго держала в секрете. 

Подробнее о будущем материнстве знаменитость рассказала в интервью журналу "Татлер". 
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