Ольга Серябкина впервые станет мамой

Такой новостью певица поделилась на своей странице в Instagram. Она опубликовала серию новых фото, на которых заметно, что женщина в положении.
"Эксклюзивно для "Татлер", – подписала пост Ольга Серябкина.
Исполнительница длительное время скрывала, что впервые станет мамой. И в целом она предпочитает не афишировать личную жизнь. Свой брак с бизнесменом Георгием Начкебия Ольга Серябкина тоже долго держала в секрете.
Подробнее о будущем материнстве знаменитость рассказала в интервью журналу "Татлер".