Ольга Немогай и Вячеслав Скудный стали победителями Всебелорусского легкоатлетического кросса на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» на дистанции пять километров

В Могилеве сегодня проходит финал Всебелорусского легкоатлетического кросса на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня». За победу на отдельных дистанциях поборются свыше 300 спортсменов из семи команд.



Открыл соревновательную программу женский забег на пять километров. На этой дистанции не стартовала многократная победительница кросса Нина Савина, продолжающая подготовку к Олимпиаде, но конкуренция на трассе осталась высокой. На протяжении практически всего забега лидировала Татьяна Шабанова, но на последнем круге ее смогла опередить Ольга Немогай – спортсменка, для которой финал Всебелорусского легкоатлетического кросса стал первым стартом почти за полтора года.



– У меня была травма. Получила усталостный перелом – не рассчитала свои возможности. Поэтому рада, что сегодня стартовала. Бежала свободно: планировала держаться в числе лидеров, а на последнем километре выжать из себя все, что можно. Получилось!



Мужской забег на дистанции пять километров и вовсе едва не завершился фотофинишем. На последних метрах победу у многократного чемпиона Всебелорусского кросса Сергея Платонова вырвал Вячеслав Скудный.



– Погода, конечно, сегодня порадовала. Бежалось хорошо, – говорил Вячеслав Скудный. – Мне понравился забег, он получился интересным: в прошлом году Сергей Платонов выиграл у меня на финише, в этом – я у него. Так что теперь в кроссовом противостоянии у нас счет 1:1. Благодаря такой конкуренции мы растем – подстегиваем друг друга в результатах.



После забегов на пять километров у мужчин и женщин на трассе боролись спортсмены юниорской и юношеской категорий.