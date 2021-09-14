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Ольга Бузова заявила, что намерена поступать в университет

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в последнее время она стала интересоваться историей. Звезда подумывает о том, чтобы подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ. 

Оказалось, что на это ее вдохновил недавно увиденный сериал. 



Своими планами поющая ведущая рассказала подписчикам на своей странице в Instagram. Ольга опубликовала новое фото, а в подписи к нему поделилась философскими размышлениями. 

"Верите ли вы, что все в жизни циклично? Все повторяется вновь и вновь: мы без конца входим в одни и те же времена года, попадаем в схожие ситуации, входим в похожие отношения. Но не только наша жизнь развивается по спирали. Недавно я посмотрела новый сериал «Историк», и он прямо так попал в мои нынешние чувства и настроения. У главного героя, которого, кстати, играет Павел Артемьев, есть целая авторская теория криминальной цикличности. Он убежден, что через определенный отрезок времени нераскрытые преступления повторятся вновь, пока справедливость не будет восстановлена", – рассказала исполнительница. 

Она также добавила, что после этого серьезно заинтересовалась темой исторической цикличности. 

– Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? – задалась вопросом Бузова. – В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ. 

Напомним, Ольга окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 2008 году. 

Дива в последнее время активно пробует себя в самых разных сферах: на сцене МХАТ, в благотворительности, игре на музыкальных инструментах. Многие считают, что таким образом она пытается забыть своего бывшего возлюбленного – рэпера и блогера Давида Манукяна. 
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