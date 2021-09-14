Ольга Бузова заявила, что намерена поступать в университет

Оказалось, что на это ее вдохновил недавно увиденный сериал.
Своими планами поющая ведущая рассказала подписчикам на своей странице в Instagram. Ольга опубликовала новое фото, а в подписи к нему поделилась философскими размышлениями.
"Верите ли вы, что все в жизни циклично? Все повторяется вновь и вновь: мы без конца входим в одни и те же времена года, попадаем в схожие ситуации, входим в похожие отношения. Но не только наша жизнь развивается по спирали. Недавно я посмотрела новый сериал «Историк», и он прямо так попал в мои нынешние чувства и настроения. У главного героя, которого, кстати, играет Павел Артемьев, есть целая авторская теория криминальной цикличности. Он убежден, что через определенный отрезок времени нераскрытые преступления повторятся вновь, пока справедливость не будет восстановлена", – рассказала исполнительница.
Она также добавила, что после этого серьезно заинтересовалась темой исторической цикличности.
– Почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? – задалась вопросом Бузова. – В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ.
Напомним, Ольга окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 2008 году.
Дива в последнее время активно пробует себя в самых разных сферах: на сцене МХАТ, в благотворительности, игре на музыкальных инструментах. Многие считают, что таким образом она пытается забыть своего бывшего возлюбленного – рэпера и блогера Давида Манукяна.