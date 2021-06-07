Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа

Фото:

instagram.com/buzova86

Певица сыграет в спектакле «Чудесный грузин» о молодом Сталине. Ольге досталась роль Беллы Шанталь – певицы из кабаре. По сюжету ее героиня на первый взгляд кажется легкой и смешной, но позже раскрывается как умная и хитрая шпионка, которая спасает Сталина.Премьера спектакля состоится уже 11 и 12 июня.Новость о назначении Бузовой на роль в большой постановке одного из главных театров России вызвала большой резонанс. Поклонники певицы в восторге от новости о новой роли. В то же время в культурных телеграм-каналах шокированы решением МХАТа, а в комментариях к новости самого театра люди начали писать гневные комментарии.объяснил, почему сделал выбор в пользу Ольги Бузовой: