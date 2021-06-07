Несмотря на уход из телепроекта «Дом-2», карьерный успех Ольги Бузовой продолжает расти. На днях знаменитость объявила о том, что ей досталась роль в одном из спектаклей Московского художественного академического театра им. М. Горького. Новостью Бузова поделилась на своей личной странице в Instagram.
Фото: instagram.com/buzova86
Певица сыграет в спектакле «Чудесный грузин» о молодом Сталине. Ольге досталась роль Беллы Шанталь – певицы из кабаре. По сюжету ее героиня на первый взгляд кажется легкой и смешной, но позже раскрывается как умная и хитрая шпионка, которая спасает Сталина.
Премьера спектакля состоится уже 11 и 12 июня.
Новость о назначении Бузовой на роль в большой постановке одного из главных театров России вызвала большой резонанс. Поклонники певицы в восторге от новости о новой роли. В то же время в культурных телеграм-каналах шокированы решением МХАТа, а в комментариях к новости самого театра люди начали писать гневные комментарии.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков объяснил, почему сделал выбор в пользу Ольги Бузовой:
– Я наблюдаю, как реагируют на эту фамилию. Либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах (подписчиков). Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. Мы живем в уорхоловском времени, где каждый имеет свои 15 минут славы. И она фактически будет играть саму себя.
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Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.