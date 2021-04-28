Российская поющая ведущая Ольга Бузова получила собственное шоу на телеканале "ТНТ". Как сообщает StarHit, это произошло после того, как звезда ушла из нового формата реалити-шоу «Дом-2», которое переместилось на канал «Ю».
– Рабочее название новой программы – "Селебрити". В гости к Бузовой будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях, – уточнил источник издания.
Отмечается, что параллельно гости будут общаться со звездой и рассказывать самые забавные истории из своей жизни. При этом коллегу Бузовой по «Дому-2», ведущую Ксению Бородину, в эту программу не пригласили.
Также источник рассказал, что Бузова и Бородина снимают последние выпуски телепроекта «ББ-шоу». Проект, несмотря на неплохие рейтинги, решили закрыть раньше, чем планировалось. Он должен был просуществовать минимум до июня, но теперь решено, что в начале мая выйдет финальный выпуск.
В начале апреля в сети появилась информация, что Бузова решила уйти из "Дома-2" после перехода на новый канал. Утверждалось, что против участия Бузовой в проекте могли выступить на "ТНТ" и что ей якобы заплатили 30 миллионов рублей. Но в других источниках сообщалось, что деньги в этой истории не фигурировали. Позже Бузова сама подтвердила, что отказалась вести перезапуск «Дома-2» на канале «Ю».
Фото: muz-tv.ru
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Ольга Бузова станет ведущей нового шоу на "ТНТ"
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