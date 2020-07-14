Ольга Бузова провела программу «Дом-2» пьяная, а потом извинилась

Российская певица стала участницей очередного скандала на телевидении, пишет "СтарХит".

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Ольга Бузова появилась на работе в пьяном виде, проведя шоу «Дом-2». Неадекватное состояние российские звезды заметили ее соведущий Андрей Черкасов и участники программы.

После того как видео стало доступно в сети, артистка поспешила извиниться перед своей аудиторией.

– Находилась в прекрасном настроении, встретилась с подругами и немного расслабилась. Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с яркими блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите! – отметила телеведущая.

Многие пользователи уже высказались о недопустимости такого поведения Ольги.