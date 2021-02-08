Ольга Бузова призналась, что Дава не хотел от нее ребенка

За очередную любовную неудачу Бузовой переживают миллионы. Звезда «Дома-2» призналась, что ее экс-бойфренд не хотел от нее детей. Ольга поделилась фотографией, на которой изображены она и ее мама.– написала Бузова.Напомним, бабушка певицы была госпитализирована.Многие подписчики обратили внимание именно на фразу про правнуков и тут же задали вопрос о том, когда Ольга планирует завести ребенка.– ответила Бузова, намекнув на Даву.Многие стали жалеть девушку и писать ей подбадривающие слова. Правда, один из подписчиков Ольги отреагировал так:О расставании звездной пары стало известно в конце января, на следующий день после дня рождения Бузовой. Ольга упоминала, что Давид был жесток с ней, оскорблял и применял силу.