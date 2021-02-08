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Ольга Бузова призналась, что Дава не хотел от нее ребенка

Российская певица и телеведущая не так давно рассталась со своим возлюбленным – исполнителем и блогером Давидом Манукяном. Звезда не особо хотела обсуждать эту тему и так и не назвала точную причину их разрыва. Вечером накануне Ольга опубликовала на своей странице в Instagram пост и внесла ясность в ситуацию. 


За очередную любовную неудачу Бузовой переживают миллионы.  Звезда «Дома-2» призналась, что ее экс-бойфренд не хотел от нее детей. Ольга поделилась фотографией, на которой изображены она и ее мама. 

"Бесценное время с мамой. Вернулись от бабушки. Нашими молитвами, ее желанием жить и желанием дождаться правнуков она потихонечку идет на поправку. Мамуль, я тебя очень люблю," – написала Бузова. 

Напомним, бабушка певицы была госпитализирована. 

Многие подписчики обратили внимание именно на фразу про правнуков и тут же задали вопрос о том, когда Ольга планирует завести ребенка. 

– Хотела от любимого мужчины, но, когда хочет один человек, сделать это сложно, – ответила Бузова, намекнув на Даву.

Многие стали жалеть девушку и писать ей подбадривающие слова. Правда, один из подписчиков Ольги отреагировал так: 

– Ну что ты врешь, что он не хотел детей? Ты, скорей всего, и не хочешь. Или боишься, или не уверена в этом человеке была, поэтому и не рожаешь. Зачем лукавить...

О расставании звездной пары стало известно в конце января, на следующий день после дня рождения Бузовой. Ольга упоминала, что Давид был жесток с ней, оскорблял и применял силу. 
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