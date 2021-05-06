Как известно, поющая ведущая Ольга Бузова активно ведет свой микроблог в Instagram. Знаменитость на связи с подписчиками чуть ли не 24 часа в сутки. После того как Ольга не публиковала истории более 19 часов, фанаты забили тревогу. Есть информация, что звезда попала в реанимацию и даже перенесла экстренную операцию под общим наркозом.
Мать Ольги Ирина отказалась комментировать это. Пиар-директор дивы также не внес ясность в ситуацию.
Iz.ru сообщает, что о самочувствии Бузовой рассказал ее представитель – Антон Богославский.
– Ольга действительно в больнице. Операция уже проведена, – поделился он сегодня с РЕН ТВ и добавил, что состояние певицы контролируют лучшие специалисты.
Фото: ria.ru
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Ольга Бузова попала в реанимацию
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