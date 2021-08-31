Ольга Бузова ищет парня, в которого была влюблена в школьные годы

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова впала в ностальгию и решила поделиться со своими подписчиками в Instagram снимком со школьного выпускного.
Звезда опубликовала фото в сторис, на котором ее обнимает юноша. В следующей истории Ольга написала:
"Мы были самой красивой парой на выпускном. Это Леша. Самый красивый и завидный парень в школе. У нас были отношения, поцелуи у подъезда и совместный выпускной. Это был официально мой первый парень, но не первая любовь. До сих пор с теплом вспоминаю его и наши старшие классы. Я была "бэшкой", а он "вэшкой". Фото сделано у школы после награждения и перед выпускным", – поделилась воспоминаниями Бузова.
Ольга также призналась, что пыталась найти свою школьную любовь. Но ей не помог даже Андрей Малахов. Знаменитость обратилась к подписчикам, которые что-либо знают про Алексея Крупицу, и попросила связаться с ее командой.
Напомним, в январе этого года завершились отношения Бузовой и 28-летнего рэпера и блогера Давида Манукяна. Ольга очень болезненно переживала разрыв. Их расставание все еще остается актуальной темой для обсуждения. Есть разные версии того, почему их счастье не сложилось. Ольга намекала на то, что музыкант ее избивал, он же заявлял, что девушка была не готова к семье и детям и злоупотребляла алкоголем.
Фото: instagram.com/buzova86/?hl=ru