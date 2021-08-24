Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"

На телеканале ТНТ этой осенью готовятся к запуску нового шоу «Звезды в Африке». Его ведущими стали певица и телеведущая Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян, сообщает пресс-служба телеканала.
Фото: ТНТ
В проекте приняли участие 15 знаменитостей из России. Звезды музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета провели месяц в лагере среди тропиков в южноафриканском регионе Лимпопо. Выпуски снимались этим летом.
Заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов рассказал, что это шоу сочетает в себе несколько жанров: реалити, комедийное зрелище, приключенческое гейм-шоу.
Отмечается, что главным призом станут пять миллионов рублей, которые победитель должен будет пожертвовать на благотворительность.