Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"

В проекте приняли участие 15 знаменитостей из России. Звезды музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета провели месяц в лагере среди тропиков в южноафриканском регионе Лимпопо. Выпуски снимались этим летом.Заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов рассказал, что это шоу сочетает в себе несколько жанров: реалити, комедийное зрелище, приключенческое гейм-шоу.Отмечается, что главным призом станут пять миллионов рублей, которые победитель должен будет пожертвовать на благотворительность.