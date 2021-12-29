– обратил внимание Олег Новицкий.Вместе с тем председатель президиума НАН Беларуси, руководитель Агентства по космическим исследованиям академик Владимир Гусаков подчеркнул, что в настоящее время космические исследования являются приоритетом инновационного развития Беларуси и академии наук.сказал он.Владимир Гусаков выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество с Россией в космической сфере будет расширяться.Сегодня Олег Новицкий встретился с учеными и руководством НАН Беларуси. В мероприятии участвовали члены бюро президиума НАН Беларуси, академики-секретари отделений наук, известные ученые. Руководители научных академических организаций представили результаты исследований в области космических технологий, реализации программ Союзного государства в данной сфере, рассказали, как идет работа по созданию нового российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения (РБКА) и реализации совместного белорусско-российского проекта в области пилотируемой космонавтики. Олег Новицкий ознакомился с экспозицией Музея истории НАН Беларуси и постоянно действующей выставки "Достижения отечественной науки – производству", оставил запись в книге почетных гостей.Фото пресс-службы НАН Беларуси