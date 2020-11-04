Олег Новицкий в третий раз полетит в космос в апреле 2021 года. Мы связались с его женой

Первый раз Олег Новицкий находился на орбите с 23 октября 2012-го по 16 марта 2013 года как командир корабля «Союз ТМА-06М» и бортинженер МКС-33/34. Второй его полет начался 17 ноября 2016 года, продолжительность пребывания в космосе составила 197 суток.— связались мы скоторая во время первых двух экспедиций мужа вела дневники, ставшие популярными книгами.В первый полет Юлия провожала супруга с Байконура, во второй — из Центра управления полетами, так как на руках была маленькая дочка Рита, на космодром тогда поехала старшая дочь Яна. Как будет в апреле, пока не ясно, все зависит от ситуации с пандемией. К примеру, во время старта экипажа под командованием Сергея Рыжикова, который отправился в космос 14 октября, родственников не пустили ни в ЦУП, ни на космодром. Они наблюдали за происходящим из дома через интернет.Ранее Юлия Новицкая, журналист по образованию, рассказывала «СГ», что планирует вести третий «Дневник жены космонавта». И даже, признается, готовы кое-какие наметки:И вот приятная новость: Юлия согласилась стать нашим постоянным колумнистом. И ближе к весне читатели «Сельской газеты» из первых уст будут узнавать о трудовых буднях экипажа, который возглавил Олег Новицкий.Фото из архива семьи Новицких.