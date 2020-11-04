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  2. Олег Новицкий в третий раз полетит в космос в апреле 2021 года. Мы связались с его женой
Источник: Сельская газета
Сельская газета

Олег Новицкий в третий раз полетит в космос в апреле 2021 года. Мы связались с его женой

Наш земляк, российский летчик-космонавт, вошел в состав основного экипажа в качестве командира МКС-65. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» запланирован на апрель 2021 года. Приятная для белорусов новость размещена на сайте госкорпорации «Роскосмос».


Первый раз Олег Новицкий находился на орбите с 23 октября 2012-го по 16 марта 2013 года как командир корабля «Союз ТМА-06М» и бортинженер МКС-33/34. Второй его полет начался 17 ноября 2016 года, продолжительность пребывания в космосе составила 197 суток.

— Конечно, мы ждали и верили, что будет и третий полет, — связались мы с Юлией, супругой Новицкого, которая во время первых двух экспедиций мужа вела дневники, ставшие популярными книгами. — 12 октября у Олега был день рождения, он получил много поздравлений и добрых слов. Он не очень любит вести соцсети, но если кому-то не успел ответить, то по другой причине: 14 октября состоялся очередной старт — Олег был командиром дублирующего экипажа. Конечно, для него эти дни были напряженными. Дублирующий и основной экипажи готовятся по одной программе, и в случае непредвиденной ситуации они взаимозаменяемы. Буквально на следующий день после старта мы узнали, что Олег вошел в состав основного экипажа, старт которого намечен на апрель следующего года, в качестве командира корабля, это огромная радость. К тому же впервые за 20-летнюю историю МКС в экипаж вошли сразу трое россиян, обычно были и иностранцы.

В первый полет Юлия провожала супруга с Байконура, во второй — из Центра управления полетами, так как на руках была маленькая дочка Рита, на космодром тогда поехала старшая дочь Яна. Как будет в апреле, пока не ясно, все зависит от ситуации с пандемией. К примеру, во время старта экипажа под командованием Сергея Рыжикова, который отправился в космос 14 октября, родственников не пустили ни в ЦУП, ни на космодром. Они наблюдали за происходящим из дома через интернет.

Ранее Юлия Новицкая, журналист по образованию, рассказывала «СГ», что планирует вести третий «Дневник жены космонавта». И даже, признается, готовы кое-какие наметки: «Я бы написала о том, что не успела в первых двух, что изменилось в подготовке космонавтов».

И вот приятная новость: Юлия согласилась стать нашим постоянным колумнистом. И ближе к весне читатели «Сельской газеты» из первых уст будут узнавать о трудовых буднях экипажа, который возглавил Олег Новицкий.

Фото из архива семьи Новицких.

ostapchuk@sb.by
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