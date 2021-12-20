Олег Новицкий рассказал, считает ли себя героем

Необычный вопрос космонавту Олегу Новицкому во время прямой телефонной линии, которую провел издательский дом «Беларусь сегодня», задал руководитель по военно-патриотическому образованию средней школы № 59 Гомеля Дмитрий Уклейко.
Дмитрий Уклейко рассказал, что в школе делают стенд о героях. «Взяли туда героев Великой Отечественной войны, пионеров-героев и хотели выбрать героев современных. Долго выбирали и в итоге определили вас героем современной Беларуси, чтобы показать детям, с кого можно брать пример», – объяснил читатель.
Он спросил у Олега Новицкого, считает ли тот себя героем современности как белорусского, так и Союзного государства.
– Я бы, наверное, сказал, что не считаю, – скромно ответил космонавт. – Потому что определять, герой человек или нет, дано не ему самому, а тому, кто с ним общается, кто принимает решение о награждении. Поэтому я считаю себя просто нормальным человеком, который выполняет свой долг, свою работу. А как она оценивается… Я благодарен руководству страны, в данном случае России, за такую высокую награду, как Герой Российской Федерации.
К слову, на прошлой неделе Олег Новицкий был награжден орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.
Дмитрий Уклейко попросил гостя редакции дать совет школьникам, которые хотят стать космонавтами. Как им достичь своей мечты?
– Прежде всего – не предавать свою мечту. Всегда идти к ней, настойчиво и упорно работать – вот и все, – подчеркнул Олег Новицкий.