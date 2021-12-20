SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Олег Новицкий рассказал, считает ли себя героем

Олег Новицкий рассказал, считает ли себя героем

Необычный вопрос космонавту Олегу Новицкому во время прямой телефонной линии, которую провел издательский дом «Беларусь сегодня», задал руководитель по военно-патриотическому образованию средней школы № 59 Гомеля Дмитрий Уклейко.


Дмитрий Уклейко рассказал, что в школе делают стенд о героях. «Взяли туда героев Великой Отечественной войны, пионеров-героев и хотели выбрать героев современных. Долго выбирали и в итоге определили вас героем современной Беларуси, чтобы показать детям, с кого можно брать пример», – объяснил читатель. 

Он спросил у Олега Новицкого, считает ли тот себя героем современности как белорусского, так и Союзного государства.

– Я бы, наверное, сказал, что не считаю, – скромно ответил космонавт. – Потому что определять, герой человек или нет, дано не ему самому, а тому, кто с ним общается, кто принимает решение о награждении. Поэтому я считаю себя просто нормальным человеком, который выполняет свой долг, свою работу. А как она оценивается… Я благодарен руководству страны, в данном случае России, за такую высокую награду, как Герой Российской Федерации. 

К слову, на прошлой неделе Олег Новицкий был награжден орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.

Дмитрий Уклейко попросил гостя редакции дать совет школьникам, которые хотят стать космонавтами. Как им достичь своей мечты?

– Прежде всего – не предавать свою мечту. Всегда идти к ней, настойчиво и упорно работать – вот и все, – подчеркнул Олег Новицкий. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы