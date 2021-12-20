Олег Новицкий рассказал, считает ли себя героем

Дмитрий Уклейко рассказал, что в школе делают стенд о героях.объяснил читатель.Он спросил у Олега Новицкого, считает ли тот себя героем современности как белорусского, так и Союзного государства.скромно ответил космонавт. –К слову, на прошлой неделе Олег Новицкий был награжден орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.Дмитрий Уклейко попросил гостя редакции дать совет школьникам, которые хотят стать космонавтами. Как им достичь своей мечты?подчеркнул Олег Новицкий.