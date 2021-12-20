Олег Новицкий – о том, как с высоты выглядят поля Беларуси и как часто получается увидеть нашу страну с орбиты

В издательском доме «Беларусь сегодня» прошла прямая телефонная линия с космонавтом Олегом Новицким и его супругой, космическим журналистом Юлией Новицкой. Гости редакции ответили на вопросы читателей в прямом эфире.
Началась трансляция с ряда «земных вопросов», на которые обратившийся к космонавту читатель попросил ответить с «космической высоты». Агронома из Слуцкого района интересовала тема природных красот нашей страны. Он спросил: «Как выглядят белорусские поля с высоты космоса и чем они отличаются от других?»
– Наши белорусские поля самые ухоженные и красивые, – улыбаясь, ответил Олег Новицкий.
Но поля – это лишь одна деталь, из множества которых складывается образ нашей страны. По каким приметам можно обозначить Беларусь из космоса?
– Тяжело определить сами границы. Нужно просто, наверное, ориентироваться, как нас учили в летном училище: от больших площадных объектов к более мелким, – объяснил Олег Новицкий и привел пример: – То есть мы смотрим на контур леса, допустим, автомобильные дороги, автострады, которые хорошо видны, большие города. А от них уже начинаешь переходить к более мелким деталям: карьеры, реки, небольшие населенные пункты.
– А реки хорошо видны? – уточнил агроном.
– Крупные – да.
Ночной Минск, вид из космоса. Фото Олега Новицкого
Читателя также интересовало, как часто космонавт видит Беларусь во время полета.
– Не очень часто, – признался Олег Новицкий. – Мы за сутки делаем 16 витков вокруг Земли. Максимум на двух витках проекция орбиты проходит по южной границе республики. И есть витки, на которых мы вообще не проходим рядом… Поэтому возникает очень большое желание сделать фото, когда знаешь, что есть хорошая погода (облака очень сильно мешают сьемке). К моему счастью, какие-то хорошие кадры я сделал, успел.
Космонавт рассказал, что сумел запечатлеть все областные центры республики из космоса, а также Брестскую крепость и свой родной город – Червень.
К слову, мы уже публиковали подборку фото белорусских (и не только) городов, которые Олег Новицкий сделал из космоса. Посмотреть можно здесь.