Народный артист России Олег Газманов планирует уйти со цветы. Об этом знаменитость заявил в интервью ТАСС.
Сейчас артист гастролирует с программой "7:0 в мою пользу", приуроченной к его семидесятилетнему юбилею. День рождения артист будет праздновать 22 июля.
– Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним, – сказал исполнитель.
При этом Газманов указал: если он и озвучит такое решение, то это будет не для привлечения публики на концерты. Певец сказал, что с этим у него проблем нет.
Фото: ria.ru
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Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру
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