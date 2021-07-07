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Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру

Народный артист России Олег Газманов планирует уйти со цветы. Об этом знаменитость заявил в интервью ТАСС.


Сейчас артист гастролирует с программой "7:0 в мою пользу", приуроченной к его семидесятилетнему юбилею. День рождения артист будет праздновать 22 июля. 

– Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним, – сказал исполнитель.  

При этом Газманов указал: если он и озвучит такое решение, то это будет не для привлечения публики на концерты. Певец сказал, что с этим у него проблем нет. 

Фото: ria.ru
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