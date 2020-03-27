Ученые из Оксфордского университета набирают волонтеров для испытания вакцины против коронавируса, пишет РИА Новости.
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Специалисты подтверждают, что у около 80% людей, инфицированных коронавирусом, заболевание проходит в мягкой форме и не требует специального вмешательства. Однако у одного из шести пациентов инфекция может обернуться серьезной болезнью.
"Исследование даст возможность проверить, может ли новая вакцина ChAdOx1 nCoV-19 защитить здоровых людей от заболевания COVID-19", — сообщается в пресс-релизе одного из ведущих научных центров в мире.
Испытания проведут традиционным способом: его участникам с помощью случайного выбора сделают инъекции либо настоящей вакцины, либо препарата-плацебо.
В испытании смогут участвовать только здоровые жители региона долины Темзы в возрасте от 18 до 55 лет. Испытание вакцины продлится ориентировочно шесть месяцев.
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Оксфордский университет начнет испытания вакцины против COVID-19
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