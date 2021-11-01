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  2. Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал слово года

Слово года – 2021 по версии Оксфордского словаря английского языка – vax («вакцина») и производные от него, пишет РИА Новости.

Снимок носит иллюстративный характер

«Вакцина» (vax) – наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали изучать данные корпуса английского языка, быстро выяснилось, что «вакцина» (vax) – особо выдающееся слово», – указано в сообщении словаря.

Отмечается, что до текущего года это слово не использовалось так часто. 

Напомним, что в 2020-м Оксфордский словарь не смог выделить одно слово года. Лидирующим по частоте употребления, впрочем, стало слово «коронавирус».

Фото: pixabay.com
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