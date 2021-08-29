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Оксана Самойлова рассказала про их новое путешествие с Джиганом

Российская модель и супруга рэпера Джигана поделилась серией новых фото на своей странице в Instagram. В подписи к публикации счастливая мама и жена рассказала подписчикам подробности их недавнего отпуска с мужем. Одна из самых красивых и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса отдыхала на греческом острове Санторини. 



- 3 года мы не ездили никуда без детей. Не специально, просто как -то так получалось. В конце августа 2021 года мы провели 5 дней во взрослом отпуске с друзьями и друг другом. Идеальное завершение нашей поездки -  романтичное Санторини на двоих. Именно Санторини очень особенное место ,уникальная красота природы ,так как тут в мире нигде нет. На пару дней просто увидеть это своими глазами должен каждый, - поделилась впечатлениями знаменитость. 

Девушка добавила, что они с Джиганом обожают отдыхать с детьми, но им также нравится проводить время наедине. 

Оксана и Джиган в браке уже почти девять лет, пара воспитывает четверых детей. В феврале 2020 года их семья едва ли не распалась из-за того, что музыкант увлекся наркотиками и алкоголем,  перестал уделять время жене и детям. Оксана даже хотела подать на развод. 
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