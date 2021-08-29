Оксана Самойлова рассказала про их новое путешествие с Джиганом

- поделилась впечатлениями знаменитость.Девушка добавила, что они с Джиганом обожают отдыхать с детьми, но им также нравится проводить время наедине.Оксана и Джиган в браке уже почти девять лет, пара воспитывает четверых детей. В феврале 2020 года их семья едва ли не распалась из-за того, что музыкант увлекся наркотиками и алкоголем, перестал уделять время жене и детям. Оксана даже хотела подать на развод.