Оксана Самойлова рассказала про их новое путешествие с Джиганом

- 3 года мы не ездили никуда без детей. Не специально, просто как -то так получалось. В конце августа 2021 года мы провели 5 дней во взрослом отпуске с друзьями и друг другом. Идеальное завершение нашей поездки - романтичное Санторини на двоих. Именно Санторини очень особенное место ,уникальная красота природы ,так как тут в мире нигде нет. На пару дней просто увидеть это своими глазами должен каждый, - поделилась впечатлениями знаменитость.
Девушка добавила, что они с Джиганом обожают отдыхать с детьми, но им также нравится проводить время наедине.
Оксана и Джиган в браке уже почти девять лет, пара воспитывает четверых детей. В феврале 2020 года их семья едва ли не распалась из-за того, что музыкант увлекся наркотиками и алкоголем, перестал уделять время жене и детям. Оксана даже хотела подать на развод.