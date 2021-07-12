Супруга рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова, в очередной раз заставила своих поклонников поволноваться. Многодетная мать на своей личной странице в Instagram опубликовала серию откровенных снимков, на которых продемонстрировала стройную фигуру.
Предвещая критику пользователей сети, знаменитость ответила:
– Многие скажут, что маме 4 детей такое показывать нельзя, но я себе все разрешила. Не зря же я в спортзале пашу как лошадь.
К слову, восхищенных комментариев публикация собрала намного больше, чем негативных:
«Все бы мамы такими были! Да что там мамы... женщины в целом!», «И не скажешь, что мать четверых детей», «Идеальная фигура».
Напомним, 33-летняя блогер и модель Оксана Самойлова замужем за 35-летним российским исполнителем Джиганом. У пары четверо детей.
Фото: instagram.com/samoylovaoxana
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Оксана Самойлова показала свою фигуру и поразила поклонников
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