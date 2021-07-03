Около сотни участников собрал сплав гребцов в Полоцком районе

Акция, посвященная 77-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и Дню Независимости Беларуси, объединила около сотни человек – воспитанников центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Полоцка, активистов БРСМ, спортсменов и учащихся. Свой путь участники акции начали с гребного центра, проплыв мимо Софийского собора и мемориального комплекса «Курган Бессмертия». Конечной точкой маршрута стал понтонный мост, открытый для движения пешеходов и спецтранспорта в Новополоцке.«Одновременно с этой акцией на площади Свободы в Полоцке стартовали автопробег и велопробег. Череду праздничных событий продолжили патриотическая акция «Ганаруся табой, Беларусь сінявокая!» на Кургане Бессмертия и районная патриотическая акция «Для белорусского сердца земли нет милей» в историко-культурном комплексе «Поле ратной славы», – отметили в пресс-службе.В райисполкоме подчеркнули, что многочисленные мероприятия прошли на древней полоцкой земле и накануне. Так, 2 июля состоялись патриотические акции «Вахта Памяти», концерты, возложения венков и цветов на братских могилах, памятниках, обелисках и памятных знаках, расположенных на территории сельисполкомов. Активными участниками этих событий стали все поколения жителей района.Фото пресс-службы Полоцкого райисполкома и газеты "Полоцкий вестник".