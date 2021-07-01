Согласно актуальной на 8:00 1 июля информации в очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз находятся примерно 900 большегрузов. Такое сообщение размещено на сайте Госпогранкомитета.
Перед пунктом пропуска "Григоровщина", который располагается на границе между Беларусью и Латвией, в очереди на выезд находятся по меньшей мере 100 фур, в "Урбанах" – свыше 10.
Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву намереваются минимум 50 грузовых транспортных средств, в "Котловке" – свыше 110, "Каменном Логе" – более 240, "Беняконях" – примерно 250, "Привалке" – по меньшей мере 110.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Козловичи" своей очереди ожидают свыше 10 большегрузов.
Опубликовано:
585
Около 900 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter