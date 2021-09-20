Около восьми тысяч объектов инфраструктуры к 2025 году станут полностью доступными для инвалидов

По данным Министерства труда и соцзащиты, на ближайшую пятилетку в стране запланировано обустроить доступную среду на почти 8 тысячах объектов социальной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети. Из них объектов социальной инфраструктуры – около 3 тысяч, транспортной инфраструктуры – 848, улично-дорожной сети – более 4 тысяч. На эти цели планируется выделить 306 млн рублей.





Для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц реализуется целый комплекс мероприятий в рамках госпрограммы «Социальная защита» на 2021–2025 годы.

Комплексный подход подразумевает обеспечение беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к различным объектам социальной, транспортной инфраструктуры, включая прилегающую территорию, вход и выход, пути передвижения, а также санитарно-гигиенические помещения, систему получения информации и многое другое.

Вскоре в здравницах и гостиницах появятся дополнительные номера, оборудованные с учетом особых потребностей людей с инвалидностью. Персонал пройдет обучение, как грамотно оказывать помощь клиентам с ограничениями. Будет адаптироваться и пассажирский транспорт. В приоритете – низкопольный с визуальными информационными системами. Возле пешеходных переходов установят светофоры с синхронными звуковыми сигналами.





У Белорусской железной дороги в планах приобрести вагоны с местами для проезда инвалидов.

В банковской системе устройства самообслуживания – банкоматы, платежно-справочные терминалы – будут адаптироваться для пользования инвалидами по зрению. На государственных телеканалах продолжат выпускать телепродукт для лиц с нарушениями слуха. Для детей-инвалидов по зрению книги серии «Школьная библиотека» будут издаваться с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. В регионах библиотечные фонды пополнят издания для незрячих и слабовидящих пользователей.