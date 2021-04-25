Около 700 человек приняли участие в «Весеннем велопробеге» в Гомеле

На площадке перед Гомельским государственным медицинским университетом собрались люди самых разных возрастов и профессий, пары и семьи с детьми, студенты и коллективы предприятий – всех их объединила любовь к велосипеду.Председатель правления Областного общественного объединения «ВелоГомель» Валентина Познякова с самого начала напомнила велосипедистам о безопасности:Колонна из 700 велосипедистов в сопровождении ГАИ отправилась в путь по центральным улицам города - Советской, Хатаевича, «Восточному обходу», Чечерской, Свиридова, Огоренко, Мазурова. Там, где обычно ездят только машины. Длина дистанции составила около 12 километров. Апрельская погода переменчивая, потому по дороге участникам пришлось пережить и палящее солнце, и холодный ветер, и даже неожиданный снежный заряд.Первокурсник факультета физики и информационных технологий Гомельского госуниверситета имени Скорины Андрей Маршалов педали крутит с детства:В спортивной форме на велопробеге был, к слову, замечен и ректор вуза Сергей Хахомов. Исправно крутил педали и начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Николай Светогор:Семья Аксененко в велопробеге участвует всем составом. Супруги Катя и Павел вместе на велосипедах уже семь лет, объездили всю Беларусь, а сейчас приучают к этому средству передвижения дочь Василину и сына Олега. Малыши тоже участвовали в пробеге, правда, пока только в велокреслах. У Павла велосипед – основной вид транспорта:Финишировали велолюбители возле Ледового дворца, где их ждал горячий чай, конкурсы от партнеров и организаторов и даже бесплатное ТО экологичных транспортных средств.Фото Анны Пащенко