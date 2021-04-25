Около 700 человек приняли участие в «Весеннем велопробеге» в Гомеле

Традиционное весеннее мероприятие для всех любителей экологичного транспорта организовало областное общественное объединение «ВелоГомель» совместно с управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома, Гомельским горисполкомом, при поддержке областного управления ГАИ.
На площадке перед Гомельским государственным медицинским университетом собрались люди самых разных возрастов и профессий, пары и семьи с детьми, студенты и коллективы предприятий – всех их объединила любовь к велосипеду.
Председатель правления Областного общественного объединения «ВелоГомель» Валентина Познякова с самого начала напомнила велосипедистам о безопасности:
- Велопробег — это не гонка, среди участников едут люди разных возрастов и разной подготовки, в том числе и дети. Будьте внимательными и ответственными, помня о тех людях, что едут рядом. Мы едем спокойно и размеренно и наслаждаемся велопробегом.
Колонна из 700 велосипедистов в сопровождении ГАИ отправилась в путь по центральным улицам города - Советской, Хатаевича, «Восточному обходу», Чечерской, Свиридова, Огоренко, Мазурова. Там, где обычно ездят только машины. Длина дистанции составила около 12 километров. Апрельская погода переменчивая, потому по дороге участникам пришлось пережить и палящее солнце, и холодный ветер, и даже неожиданный снежный заряд.
Первокурсник факультета физики и информационных технологий Гомельского госуниверситета имени Скорины Андрей Маршалов педали крутит с детства:
- Я мог выехать в восемь утра и вернуться после обеда, 30, 40 километров на велосипеде – не проблема. Сейчас занимаюсь в университетской велосекции. На учебу на велике, правда, не езжу, времени жалко, но по выходным катаюсь с удовольствием.
В спортивной форме на велопробеге был, к слову, замечен и ректор вуза Сергей Хахомов. Исправно крутил педали и начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Николай Светогор:
- Такие мероприятия только поднимают настроение! Я каждый год принимаю участие в весеннем велопробеге. Не могу сказать, что передвигаюсь исключительно на велосипеде каждый день, но если погода хороша, стараюсь крутить педали. Так что дорогу великам! Будем развивать это движение в Гомеле.
Семья Аксененко в велопробеге участвует всем составом. Супруги Катя и Павел вместе на велосипедах уже семь лет, объездили всю Беларусь, а сейчас приучают к этому средству передвижения дочь Василину и сына Олега. Малыши тоже участвовали в пробеге, правда, пока только в велокреслах. У Павла велосипед – основной вид транспорта:
- У меня есть и машина, но в городе у меня получается быстрее добираться на велосипеде. Могу с Сельмаша до Хутора минут за 30-40 добраться. Хотелось бы только пожелать Гомелю ровных дорог и более низких бордюров!
Финишировали велолюбители возле Ледового дворца, где их ждал горячий чай, конкурсы от партнеров и организаторов и даже бесплатное ТО экологичных транспортных средств.
Фото Анны Пащенко
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Около 700 человек приняли участие в «Весеннем велопробеге» в Гомеле
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