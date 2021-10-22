Около 60 тысяч школьников Беларуси оздоровятся на осенних каникулах

На осенних каникулах в Беларуси в лагерях оздоровятся около 60 тысяч учеников, сообщает БЕЛТА.
В этом году осенние каникулы у школьников пройдут с 31 октября по 7 ноября. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения во взаимодействии с Министерством образования, Министерством спорта и туризма организует оздоровление детей.
– Мы планируем обеспечить оздоровление около 60 тысяч детей. Наибольшая потребность в таком отдыхе есть у детей из Витебской области, где, согласно заявкам родителей, оздоровить нужно почти 11 тыс. учащихся. Чуть меньше запрос в Брестской, Минской областях и Минске – 9,5 тыс., 9,6 тыс. и 9 тыс. детей соответственно. Ожидается, что на Гомельщине этой осенью оздоровятся 8,6 тыс. детей, в Гродненской области – 5 тыс., в Могилевской – 7,5 тыс., – рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Будут работать лагеря с дневным пребыванием, или пришкольные (продолжительностью не менее шести дней), которые в межсезонье пользуются большим спросом. Около 450 ребят смогут отправиться в лагеря с круглосуточным пребыванием по профилям, направлениям деятельности (в Минске и столичном регионе). В первом случае путевка обойдется в BYN 25,2, во втором – в BYN 92.
Даже если фактическая потребность детей в осеннем оздоровлении несколько отклонится от плановой, ни один нуждающийся в такой услуге ребенок не будет обделен. Финансирования для этого достаточно.
– На оздоровление детей во время осенних каникул выделено более BYN 1,5 млн, – уточнил он.
Фото из архива БЕЛТА