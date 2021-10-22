SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Около 60 тысяч школьников Беларуси оздоровятся на осенних каникулах

Около 60 тысяч школьников Беларуси оздоровятся на осенних каникулах

На осенних каникулах в Беларуси в лагерях оздоровятся около 60 тысяч учеников, сообщает БЕЛТА


В этом году осенние каникулы у школьников пройдут с 31 октября по 7 ноября. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения во взаимодействии с Министерством образования, Министерством спорта и туризма организует оздоровление детей.

– Мы планируем обеспечить оздоровление около 60 тысяч детей. Наибольшая потребность в таком отдыхе есть у детей из Витебской области, где, согласно заявкам родителей, оздоровить нужно почти 11 тыс. учащихся. Чуть меньше запрос в Брестской, Минской областях и Минске – 9,5 тыс., 9,6 тыс. и 9 тыс. детей соответственно. Ожидается, что на Гомельщине этой осенью оздоровятся 8,6 тыс. детей, в Гродненской области – 5 тыс., в Могилевской – 7,5 тыс., – рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Будут работать лагеря с дневным пребыванием, или пришкольные (продолжительностью не менее шести дней), которые в межсезонье пользуются большим спросом. Около 450 ребят смогут отправиться в лагеря с круглосуточным пребыванием по профилям, направлениям деятельности (в Минске и столичном регионе). В первом случае путевка обойдется в BYN 25,2, во втором – в BYN 92.

Даже если фактическая потребность детей в осеннем оздоровлении несколько отклонится от плановой, ни один нуждающийся в такой услуге ребенок не будет обделен. Финансирования для этого достаточно. 

– На оздоровление детей во время осенних каникул выделено более BYN 1,5 млн, – уточнил он.  

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы