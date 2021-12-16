Около 60 процентов граждан страны считают, что Беларуси нужна обновленная Конституция

Таковы результаты масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», проведенного аналитическим центром EcooM и Институтом социологии НАН Беларуси. Презентация исследования состоялась сегодня в Национальном пресс-центре. Руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко рассказал, что 27,9 % респондентов твердо считают, что Беларуси нужна обновленная Конституция. Еще 30,8 % граждан ответили на этот вопрос «Скорее да». Вместе с тем почти каждый четвертый респондент (23,3 %) затруднились ответить на этот вопрос. 17,5 %ответили «Нет» и «Скорее нет».





На вопрос «Какие изменения в действующую Конституцию вы считаете необходимыми?» (он предполагал сумму ответов более 100 процентов) около 70% опрошенных граждан назвали сохранение основных гарантий (на охрану здоровья, социальное обеспечение в старости, труд, образование и т.д.). Почти 40% респондентов высказались за сохранение гарантий безопасности. Еще 28% назвали расширение гражданских прав и свобод граждан. В пятерке лидирующих ответов также перераспределение полномочий между основными ветвями власти (15,1%) и расширение прав местного самоуправления (9,6%).

Социологическое исследование проводилось с 15 ноября по 4 декабря 2021 года. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием были охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности. Социологи отмечают также высокий интерес граждан к анкетированию. Большинство респондентов положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Люди восприняли опрос как возможность донести свое мнение о волнующих проблемах и будущем страны.