Около 60 человек принимают участие в международной акции «Диктант Победы» в Брестской крепости

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – одна из почти 16 тысяч офлайн-площадок проекта, который в нынешнем году проходит в 80 странах мира. Брест – одна из самых важных площадок, так как именно здесь 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Участие в диктанте, который сегодня проходит в мемориальном комплексе, принимают 59 человек. Это школьники, студенты брестских вузов, учителя.



Брестчанин Юрий Панасевич – учитель истории школы № 20, он второй раз принимает участие в акции:



– В 2019 году в числе победителей было трое участников из Бреста – я, учитель школы № 18 Сергей Серко, студент БрГУ им. А.С. Пушкина Сергей Жуков. Мы справились

со всеми заданиями, причем Сергей Александрович был первым из участников на зарубежных площадках, кто ответил на все вопросы. В первую очередь мы все это делаем для себя. Чтобы помнить.



Тема диктанта в 2021 году приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и подвигу защитников Брестской крепости.



Участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, которые подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.



Часть вопросов будет касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также великих полководцев, чьи юбилеи отмечают в этом году. Например, исполняется 125 лет со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, которые принимали непосредственное участие в освободительной операции «Багратион».



Итоги подведут 24 июня. Победители получат приглашения на Парад Победы в Москву.



«Диктант Победы» – проект «Единой России», Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и движения «Волонтеры Победы». В Бресте акция организована представительством Россотрудничества, информационную поддержку оказывает Постоянный комитет Союзного государства.