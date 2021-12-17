Около 60% белорусов доверяют госслужащим и местным органам власти

Согласно результатам исследования, уровень доверия граждан к государственным служащим составляет 57,3%, местным органам власти – 56,8%, Центральной избирательной комиссии – 52,9%, политическим партиям – 31%. Из средств массовой информации телевидению доверяют 52,3% граждан, газетам – 43,3%, сайтам сети интернет – 20,6%.сказал Сергей Мусиенко.Доверие оппозиции по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в феврале 2021 года, снизилось почти в два раза, оказавшись на уровне 8,7%. При этом минимальный уровень доверия оппозиции зафиксирован во всех возрастных группах: у молодежи – 14%, граждан среднего возраста – 6,1%, пожилых людей – 5,2%.– отметил руководитель Аналитического центра EcooM.В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологический консорциум ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM провел масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов.Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.