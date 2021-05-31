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  2. Около 60 000 жителей Беларуси пользуются программами детского накопительного страхования

Около 60 000 жителей Беларуси пользуются программами детского накопительного страхования

Ко Дню защиты детей государственная страховая компания «Стравита» озвучила данные, как, сколько и с какой целью родители накапливают денежные средства своим наследникам.


 Как говорится в пресс-релизе компании, подготовленном к этой дате, есть три главные цели накоплений родителей на будущее своим детям. Это создание финансового резерва к определенному возрасту, покупка ценного подарка и подготовка к поступлению в учебное заведение или оплата обучения.

 Белорусы почти на четверть чаще используют накопительные программы страхования для детей, чем программы страхования жизни для себя, отмечают в «Стравите». В период с 2007 по 2021 год более 59 700 жителей Беларуси обращались к программам детского накопительного страхования. Из них 14 350 уже получили накопленные суммы. Больше всего договоров открыто в Минске и Минской области – 29 процентов от общего числа. Меньше всего в Витебске и области – 8 процентов.

 Социальный портрет родителей, которые копят средства на своих детей с помощью «Стравиты», выглядит так. О долгосрочном материальном обеспечении детей задумываются чаще женщины, нежели мужчины – 73 процента и 27 процентов соответственно. Представители обоих полов чаще заключают договоры детского накопительного страхования, будучи в возрасте 28–37 лет.

Чаще всего родители начинают накапливать, когда их детям исполняется 6 лет, 3 года и 1 год. 45 процентов родителей формируют капитал в течение 5 лет, 23 процентов – 10 лет и более. Большинство мам и пап предпочитают ежемесячные взносы. По статистике «Стравиты», 57 процентов жителей Беларуси выбирают в качестве валюты накопления доллар США, 39 процентов – белорусский рубль. Размер среднего ежемесячного взноса составляет 48 белорусских рублей, при этом максимальный достигает 3265 белорусских рублей.

Средняя сумма, которую родители в итоге накапливают по программам детского страхования, – 3900 белорусских рублей. При этом максимальная – 600 000 белорусских рублей.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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