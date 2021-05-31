Около 60 000 жителей Беларуси пользуются программами детского накопительного страхования

Как говорится в пресс-релизе компании, подготовленном к этой дате, есть три главные цели накоплений родителей на будущее своим детям. Это создание финансового резерва к определенному возрасту, покупка ценного подарка и подготовка к поступлению в учебное заведение или оплата обучения.Белорусы почти на четверть чаще используют накопительные программы страхования для детей, чем программы страхования жизни для себя, отмечают в «Стравите». В период с 2007 по 2021 год более 59 700 жителей Беларуси обращались к программам детского накопительного страхования. Из них 14 350 уже получили накопленные суммы. Больше всего договоров открыто в Минске и Минской области – 29 процентов от общего числа. Меньше всего в Витебске и области – 8 процентов.Социальный портрет родителей, которые копят средства на своих детей с помощью «Стравиты», выглядит так. О долгосрочном материальном обеспечении детей задумываются чаще женщины, нежели мужчины – 73 процента и 27 процентов соответственно. Представители обоих полов чаще заключают договоры детского накопительного страхования, будучи в возрасте 28–37 лет.Чаще всего родители начинают накапливать, когда их детям исполняется 6 лет, 3 года и 1 год. 45 процентов родителей формируют капитал в течение 5 лет, 23 процентов – 10 лет и более. Большинство мам и пап предпочитают ежемесячные взносы. По статистике «Стравиты», 57 процентов жителей Беларуси выбирают в качестве валюты накопления доллар США, 39 процентов – белорусский рубль. Размер среднего ежемесячного взноса составляет 48 белорусских рублей, при этом максимальный достигает 3265 белорусских рублей.Средняя сумма, которую родители в итоге накапливают по программам детского страхования, – 3900 белорусских рублей. При этом максимальная – 600 000 белорусских рублей.