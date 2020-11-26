Белорусский субъект хозяйствования хотел незаконно перевезти через границу около 55 кг икры рыб осетровых пород, сообщает ГТК.
Таможенники Могилевщины недалеко от белорусско-российской границы остановили автомобиль Fiat: в нем находилась икра. У водителя транспортного средства не было никаких документов на данный товар. Установили: субъект хозяйствования, которому принадлежит икра, специализируется на выращивании осетровых рыб и выполняет их дальнейшую транспортировку.
Могилевская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП (транспортировка товаров с нарушением установленного законодательством порядка). Предприятие во время процесса представило в таможню акт выбраковки икры на основании проведенной технологом фирмы органолептической оценки качества товара.
"Эксперт Таможенной лаборатории установил обратное, выдав заключение, что икра надлежащего качества. Получается, заведомо подложный акт выбраковки товара был представлен, чтобы избежать ответственности. Предварительно, стоимость партии икры составила BYN 65,5 тыс.", – поделились в комитете.
Материалы дела переданы в УВД Могилевского облисполкома для проведения проверки в соответствии с УК.
Фото: ГТК
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Около 55 кг икры пытались незаконно перевезти через белорусскую границу
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