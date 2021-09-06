Около 500 человек погибли в Панджшере за три дня боев

Примерно 500 человек погибли в результате трехдневных боев в горной афганской провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула. Среди погибших и бойцы сил сопротивления, и талибы, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в этот период в Панджшере был уничтожен один из полевых командиров талибов Кари Фасихуддин, но сами талибы такую информацию еще не подтвердили.
Месяц назад они активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война завершилась. Вопрос с формой правления государством будет решен в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти двадцатилетнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы сообщили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили, что война завершена. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
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