По сравнению с семью предыдущими днями заболеваемость выросла на 8%, а смертность – на 5%. Такими данными поделилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), о чем пишет ТАСС.
Как отметили в ВОЗ, «в глобальном плане девятую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе поступили сообщения о почти 5,7 млн новых случаев, что выше предыдущих пиковых значений».
А теперь – о точных цифрах. По данным организации, с 19 по 25 апреля в мире было зарегистрировано 5 695 277 случаев инфицирования COVID-19 и 87 826 летальных исходов. Всего по состоянию на 25 апреля на планете насчитывалось 146 067 511 случаев заражения коронавирусом и 3 092 497 случаев смерти пациентов.
Наиболее заметен рост заболеваемости COVID-19 на минувшей неделе был в Юго-Восточной Азии (показатель увеличился на 49%). Смертность в этом регионе выросла на 81%. В Европе же заболеваемость сократилась на 12%.
Фото: pixabay.com
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Около 5,7 млн новых случаев заражения COVID-19 выявили в мире на прошлой неделе
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