Александр Тарасенко рассказал о том, что сегодня китайскую вакцину Vero Cell перераспределяют по регионам для прививки беременных. По его словам, в стране уже вакцинированы около 400 беременных - 2,5 процента от числа подлежащих.
Около 400 беременных женщин привиты от коронавируса
Такую цифру назвал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Вопрос номер один" на "Беларусь 1".
Александр Тарасенко рассказал о том, что сегодня китайскую вакцину Vero Cell перераспределяют по регионам для прививки беременных. По его словам, в стране уже вакцинированы около 400 беременных - 2,5 процента от числа подлежащих.
Александр Тарасенко рассказал о том, что сегодня китайскую вакцину Vero Cell перераспределяют по регионам для прививки беременных. По его словам, в стране уже вакцинированы около 400 беременных - 2,5 процента от числа подлежащих.