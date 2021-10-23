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  2. Около 400 беременных женщин привиты от коронавируса

Около 400 беременных женщин привиты от коронавируса

Такую цифру назвал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Вопрос номер один" на "Беларусь 1". 


Александр Тарасенко рассказал о том, что сегодня китайскую вакцину Vero Cell перераспределяют по регионам для прививки беременных. По его словам, в стране уже вакцинированы около 400 беременных - 2,5 процента от числа подлежащих. 

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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