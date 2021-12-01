Около 390 человек ожидают вывозной рейс в Ирак в Национальном аэропорту Минск

В настоящий момент в воздушной гавани около 390 пассажиров, в том числе 53 несовершеннолетних, ожидающих вылета из Минска в Ирак.Служба кейтеринга аэропорта обеспечивает детей и взрослых питанием. Сегодня в обеденном меню картофельное пюре или гречневая каша на выбор, куриная котлета и сок. Кроме того, регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений, поддерживается оптимальный температурный режим в здании аэровокзала.