Около трехсот белорусских спортсменов примут участие в I Играх стран СНГ

Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время видеоконференции, которая прошла под эгидой Исполнительного комитета СНГ, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
– Всего белорусская делегация будет насчитывать порядка 390 человек, включая тренеров, врачей, судей, административный аппарат, – сказал министр. – Спортсмены соскучились по соревнованиям. Они все мечтают встретиться с соперниками и помериться силами. Игры стран Содружества дают им для этого прекрасную возможность.
Планируется, что белорусские атлеты выступят в 20 видах спорта, представленных в программе Игр.
Соревнования состоятся в Казани с 4 по 11 сентября. Для проведения Игр будет задействовано 14 спортивных объектов, большинство из которых было построено к Универсиаде 2013 года.
Изначально Игры стран СНГ должны были пройти с 20 по 27 августа, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение о переносе соревнований на более поздний срок.
Предполагается, что в состязаниях по 22 видам спорта примут участие атлеты в возрасте от 14 до 23 лет.
В программу Игр включены: баскетбол (3 х 3), бокс, волейбол (пляжный), настольный теннис, художественная гимнастика, водное поло, дзюдо, бадминтон, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, футбол (мини-футбол), борьба на поясах, «корэш», карате, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы.
Планируется разыграть около 280 комплектов медалей.
Инициатором проведения Игр стран СНГ выступила Россия. Решение о поддержке данной инициативы было единогласно принято на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре прошлого года.
Участники видеоконференции обсудили ряд организационных и технических аспектов проведения Игр и договорились в первой декаде августа провести в Казани семинар глав спортивных делегаций стран Содружества для ознакомления с объектами инфраструктуры Игр.
Фото: Министерство спорта и туризма
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Около трехсот белорусских спортсменов примут участие в I Играх стран СНГ
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