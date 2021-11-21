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Около 30 человек в Индии погибли из-за наводнений

Около 30 человек погибли и свыше сотни пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш, пишет РИА Новости.


"Число погибших выросло до 29, затоплены 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания", - заявил представитель властей телеканалу India TV.

Уточняется, что наводнение обернулось и другими потерями: погибли 612 голов крупного рогатого скота, более 1,7 тысячи овец и коз.

С 1 октября и до настоящего времени в штате выпало 518,99 мм осадков – это на 68% больше, чем в среднем за данный период.

Фото: pixabay.com
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